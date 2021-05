Dimas Covas: CoronaVac tem altaeficiência em todas idades

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, rebateu nesta quarta-feira, 26, o estudo que identificou uma menor eficiência da Coronavac em idosos com mais de 80 anos. Segundo ele, a vacina "é eficiente e, neste momento, não existe a necessidade de se preocupar com uma terceira dose".



Covas afirmou que os estudos do Butantan realizados nas cidades de São Paulo e Serrana (SP), no Estado do Ceará e também no Chile mostram que a vacina tem alta eficiência também nos idosos. "Ou seja, ela é capaz de proteger contra os sintomas da doença, contra as internações e contra os óbitos em todas as faixas etárias", disse, em vídeo publicado no Twitter pelo governador de São Paulo João Doria (PSDB).



Na última semana, o estudo Vaccine Effectiveness in Brazil Against Covid-19 (Eficácia de vacinas contra covid-19 no Brasil), elaborado pelo Vebra Covid-19, mostrou que a efetividade do imunizante entre os que têm mais de 80 anos foi menor do que a taxa global identificada pelo Butantan, de 50,7%. A Coronavac foi desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e é distribuído no Brasil pelo instituto



Para Covas, a pesquisa "não corresponde aos fatos". "Portanto, fiquem tranquilos", afirmou.