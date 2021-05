Mega-Sena sorteia R$ 80 milhões nesta quarta-feira (26/5)

Apostadores podem tentar a sorte até as 19h de amanhã nas lotéricas ou pela internet (foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press) Acumulada pela sexta vez seguida, a Mega-Sena pode premiar, nesta quarta-feira (26/5), o jogo vencedor em até R$ 80 milhões. O sorteio do concurso 2375 terá transmissão ao vivo, às 20h, nas redes sociais da Caixa Econômica Federal, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). Os apostadores podem tentar a sorte até as 19h nas lotéricas credenciadas ou pela internet. pela sexta vez seguida, a Mega-Sena pode premiar, nesta quarta-feira (26/5), o jogo vencedor em até R$ 80 milhões. O sorteio do concurso 2375 terá transmissão ao vivo, às 20h, nas redes sociais da Caixa Econômica Federal, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). Ospodem tentar a sorte até as 19h nas lotéricasou pela internet.









No último concurso, 2374, 125 pessoas acertaram cinco números da Mega. Cada uma ganhou mais de R$ 35 mil. Com quatro acertos, 8.177 apostas vencedoras levaram R$ 771,87 para casa. Os sorteios são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50.





Apostas





Além de poder escolher entre 6 a 15 números no volante, é possível deixar que o sistema escolha os números, na opção Surpresinha. Há, ainda, a Teimosinha, sistema em que é possível concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos.





Morador do Distrito Federal o servidor público Jeziel Moutinho, 59 anos, diz que costuma fazer duas apostas: uma com as mesmas dezenas de sempre, com dias de nascimento de algumas pessoas da família, e outra pela Surpresinha. “Eu usaria a maior parte do prêmio para criar uma empresa, para trabalhar em algo próprio e que eu acredito, que é a administração de condomínios”, projeta.





Os prêmios de apostas vencedoras realizadas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, cujo valor líquido do jogo seja de até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), poderão ser recebidos em qualquer agência ou unidade lotérica. A pessoa também pode escolher a transferência pelo Mercado Pago.





Pela internet

» Clique em Loterias Online, no topo da página

» Escolha a opção de jogo

» Faça o cadastro, informando o CPF. É necessário usar cartão de crédito

» É possível apostar no mínimo R$ 30 e no máximo R$ 945, por dia

» O portal oferece a opção de apostar com números aleatórios gerados pelo sistema das Loterias, a chamada Surpresinha

» A plataforma não permite bolões