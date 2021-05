PF prende mafioso italiano Rocco Morabito na Paraíba

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, 24, em João Pessoa, na Paraíba, o mafioso italiano Rocco Morabito, apontado como líder da máfia calabresa 'Ndrangheta, considerada uma das maiores e mais poderosas organizações criminosas do mundo. Ele estava foragido desde 2019, depois de fugir da prisão no Uruguai. O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal.



A investigação que resultou na prisão do mafioso foi tocada em conjunto por policiais brasileiros e italianos. Diante da perspectiva de captura, agentes da Interpol em Roma e das Forças Armadas da Itália vieram para o Brasil. No momento da prisão, ele estava acompanhado de outro foragido italiano, que também foi detido. De acordo com a Polícia Federal, a prisão do comparsa para fins de extradição à Itália também será solicitada ao STF.



"Há registros da atuação de Rocco Morabito com a organização do tráfico de drogas entre Brasil e Europa desde a década de 1990, conforme investigação à época realizada no âmbito de Operação denominada King. Operações mais recentes da PF também indicaram a relação das atividades da ‘Ndrangheta com organizações criminosas brasileiras", informou a PF.



Antes de ser preso no Uruguai, onde passou cerca de dois anos na prisão até a fuga, operada às vésperas de sua extradição, o italiano conhecido como o ‘rei da cocaína em Milão’ passou mais de duas décadas sendo procurado pela Polícia.