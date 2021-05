Vídeo: vento derruba estátua da Havan

Estátua da Havan ficam localizada em frente à loja; ninguém se feriu com a queda (foto: Reprodução/Twitter Paulo Pimenta @DeuptadoFederal) estátua da loja Havan, que fica da cidade de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, foi derrubada por uma forte ventania na manhã desta segunda-feira (24/5). O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 7h, após primeiras notificações sobre o caso. da, que fica da cidade, no, foi derrubada por uma fortena manhã desta segunda-feira (24/5). Ochegou ao local por volta das, após primeiras notificações sobre o caso.





Ventania derruba estátua da Havan em cidade do Rio Grande do Sulhttps://t.co/cFyGFoMxsW pic.twitter.com/LLmLiSQbS3 %u2014 Estado de Minas (@em_com) May 24, 2021



Apesar do susto com a queda da estátua (réplica da Estátua da Liberdade), ninguém se feriu. Contudo, a estrutura, que tem cerca de 30 metros de altura contando a base, ficou danificada. A ventania foi causada por um ciclone extratropical que também atinge Buenos Aires, na Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul desde esse domingo (23/5).





Algumas cidades próximas de Capão da Canoa, no litoral gaúcho e a 139 quilômetros (km) de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estão sem luz por conta dos fortes ventos. Porto Alegre não registrou queda de energia, mas teve ventos de 50 km/h a 70 km/h nesse domingo.