Insumos para produção de 12 milhões de vacinas da Fiocruz chegam ao Brasil

IFA para produção de 12 milhões de vacinas chegou ao Rio de Janeiro (foto: Divulgação/Ministério da Saúde)

O Brasil recebeu, no fim da tarde deste sábado (22/5), os insumos para produção de 12 milhões de vacinas da AstraZeneca/Fiocruz.

O carregamento aterrissou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 17h54, segundo o Ministério da Saúde. Agora, a carga segue paraa unidade produtora de imunobiológicos da Fiocruz.

#URGENTE: insumos do exterior para a produção de 12 milhões de vacinas AstraZeneca/Fiocruz desembarcaram neste sábado (22), às 17h54, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, de onde seguem em direção às instalações da Fiocruz, na capital fluminense. %uD83D%uDC47 pic.twitter.com/Vtbw4zDXp3 %u2014 Ministério da Saúde (@minsaude) May 22, 2021

"A previsão inicial era de que apenas um dos dois lotes chegaria hoje, mas a Fiocruz e o Ministério da Saúde conseguiram antecipar a vinda do outro carregamento, que chegaria no dia 29 de maio", informou a pasta no Twitter.

Com isso, está assegurada a produção de vacinas até a terceira semana de junho e entregas ininterruptas até 3 de julho.

Ao todo, a Fiocruz já entregou ao Programa Nacional de Imunização (PNI) 41,1 milhões de doses. Os imunizantes da AstraZeneca só não são mais aplicados no Brasil que os da CoronaVac (Butantan/Sinovac Biotech).

As entregas são feitas toda sexta-feira, conforme pactuado com o Ministério da Saúde, seguindo a logística de distribuição definida pela pasta.