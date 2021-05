Veja as dezenas sorteadas da Lotofácil 2232 e da Quina 5566

A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta segunda-feira (17/5), os concursos 2232 da Lotofácil e o 5566 da Quina. Somando os prêmios das loterias, o valor chega a R$ 4,9 milhões.

Os sorteios foram realizados no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.