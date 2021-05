Câmara retoma votação de destaques do Licenciamento Ambiental

A Câmara dos Deputados iniciou sessão na manhã desta quinta-feira, 13, para retomar a votação dos destaques do projeto de novas regras de licenciamento ambiental. O texto-base foi aprovado na madrugada desta quinta, por 300 votos a 122.



A Lei Geral do Licenciamento Ambiental tem como objetivo definir parâmetros gerais a ser cumpridos por empreendedores no caso de obras com risco ambiental, como prazos, exigências de relatórios de impactos no meio ambiente e vigência da licença.



O relator foi o deputado Neri Geller (PP-MT), vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA).

Na pauta do dia, há ainda outros 14 itens, entre eles duas propostas relacionadas à educação.