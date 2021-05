COVID-19: Brasil passa dos 425 mil mortos, com 2.311 registros em 24 horas

País tem mais de 15 milhões de casos de COVID-19 desde o início da pandemia (foto: Leandro Couri/EM/D. A press)

O Brasil registrou em 24 horas 2.311 óbitos causados pela COVID-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), divulgados nesta terça-feira (11/5). Com isso, o país atinge 425.540 mortes pela doença.





O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 72.715 novos casos de COVID-19 em 24 horas, com um total de 15.282.705 registros desde o início da pandemia.

Nessa segunda-feira (10/5), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, utilizou as redes sociais para anunciar a compra de 4,5 milhões de medicamentos do chamado kit intubação. O investimento de US$ 17 milhões é uma parceria entre a embaixada dos Estados Unidos e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).





De acordo com Queiroga, a primeira remessa dos insumos, com cerca de 850 mil itens, deve ser entregue nesta terça-feira (11/5). A expectativa é de que os outros lotes sejam enviados nos próximos 15 dias.