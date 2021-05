Em SP, 400.958 que já deveriam ter tomado 2ª dose da vacina

Mais de 400 mil pessoas no Estado de São Paulo que já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19 e já cumpriram o prazo para tomar a segunda dose ainda não o fizeram, segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Estado. Das que já receberam a primeira dose dos imunizantes disponíveis, 400.958 ainda precisam completar o esquema vacinal, ou seja, receber a segunda dose. O total de 400.958 de pessoas inclui 101.753 que tomaram a vacina da Fiocruz (Astrazeneca/Oxford) e outros 299.205 referentes à vacina do Butantan (Coronavac).



Nota da Secretaria informa que 196.169 pessoas do grupo que precisa voltar aos postos, ou quase metade do total, são residentes da Grande São Paulo. "As regiões de Taubaté, Sorocaba, Baixada Santista, Ribeirão Preto e Campinas, que têm alta densidade populacional, respondem em média por 5% a 7,5% do total de faltosos no Estado", afirma o texto.



A vacina do Butantan tem intervalo de até 28 dias entre a primeira e a segunda dose e a da Fiocruz, até 12 semanas.