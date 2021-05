PSOL solicita criação de comissão para acompanhar investigação no Jacarezinho

A bancada do PSOL, junto à deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), protocolou requerimento para a criação de uma Comissão Externa na Câmara dos Deputados a fim acompanhar as investigações sobre a Operação Exceptis, que resultou na morte de 25 pessoas na favela do Jacarezinho, na zona Norte do Rio de Janeiro.



A líder do partido na Câmara, Talíria Petrone (RJ), afirmou que os crimes não podem ficar sem resposta. "Mais de 25 pessoas foram mortas pelo braço armado do Estado, que segue seu plano genocida", afirmou a deputada.



Os parlamentares da sigla na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) encaminharam ofícios ao governador do Estado, Cláudio Castro (PSC), cobrando investigações sobre o caso.



"O governador do Rio e o Procurador Geral de Justiça do Estado precisam iniciar uma rigorosa investigação sobre a ação policial e nos dar uma reposta sobre essa barbárie. Não só a nós, mas às famílias, aos moradores, cidadãos e cidadãs do Rio", disse Talíria.