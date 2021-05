Câmara votará PL de licenciamento ambiental na próxima semana, diz Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que os projetos de lei sobre licenciamento ambiental e sobre as regras para a geração distribuída serão votados no plenário da Casa na próxima semana.



A pauta foi definida em reunião de líderes partidários nesta quinta-feira, 6. "Deverão pautar com muito fervor o plenário da Câmara na semana que vem", disse Lira após o encontro.



Os deputados também devem analisar o projeto de lei 3515/15, que altera o Código de Defesa do Consumidor para tratar sobre o superendividamento no País e uma proposta para alterar o regime interno da Casa.