Ibama recebe aval para contratar 1.659 brigadistas temporários

Os ministérios da Economia e do Meio Ambiente autorizaram o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) a contratar, por tempo determinado, 1.659 profissionais brigadistas para o atendimento de emergências ambientais.



De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), os profissionais poderão ser contratados a partir deste mês de maio e o prazo de validade dos contratos será de até seis meses. A remuneração dos agentes será definida pelo Ibama.



A autorização dada ao órgão, no entanto, está condicionada à declaração do ordenador de despesas responsável quanto à adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).