Prefeitura do Rio mantém veto no acesso às praias aos finais de semana

A Prefeitura do Rio prorrogou até o próximo dia 10 a validade das medidas de restrição em vigor na cidade. Com isso, a permanência nas praias aos finais de semana seguirá vetada pelo menos nos próximos dois finais de semana.



O decreto que manteve as medidas restritivas foi publicado na manhã desta sexta-feira, 30, no Diário Oficial do município. Praticamente não houve mudanças em relação àquele que já vigorava. A alteração ficou por conta da autorização para que bares, restaurantes e lanchonetes - que só podem funcionar até às 22h e com 40% da capacidade - tenham uma hora a mais para finalizar pedidos e fechar as contas dos clientes.



Assim, continua vetada a permanência de pessoas nas ruas entre 23h e 5h. E praias, parques e cachoeiras permanecem liberados apenas de segunda a sexta-feira. Festas e casas de shows continuam proibidas.