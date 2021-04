Rosa determina que governo Bolsonaro apresente plano por kit intubação

Ministra Rosa Weber deu dez dias para o governo federal apresentar um plano para garantir a compra e o fornecimento do kit intubação (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

A ministra, do Supremo Tribunal Federal, mandou o governoelaborar nos próximos dez dias umpara garantir a compra e o fornecimento do, conjunto de medicamentos utilizados para sedação e anestesia de pacientes graves com. Caberá à União monitorar os estoques nos Estados e apresentar previsão de abastecimento e os recursos utilizados para a compra dos insumos.

A liminar (decisão provisória) foi proferida em ação movida pelo Estado da Bahia, que acusa a União dedestinadas aos Estados para a compra dos materiais. A falta de insumos estaria comprometendo o tratamento de pacientes com COVID e levando o sistema de saúde para próximo do colapso.Rosa Weber apontou na decisão que a própria União reconhece as dificuldades de desabastecimento donos Estados nos autos e que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na quinta-feira passada (21/4), que o governo federal está "unindo forças para que não haja desabastecimento no mercado". "Tais fatos, incontroversos e notórios, emprestam credibilidade à ameaça de lesão à saúde pública e orientam para a necessidade de ajustes no gerenciamento sobre a disponibilidade dos, em ordem a conferir segurança à população, e previsibilidade aos entes subnacionais no enfrentamento da crise sanitária", afirmou a ministra.

"As ações adotadas e informadas nos autos, embora relevantes, se dão em contextos pontuais, sem o caráter preventivo exigido em tema de saúde pública".



Na mesma decisão, Rosa agendou para o próximo dia 11 de maio uma audiência de conciliação entre representantes da União e do Estado da Bahia "para a solução dos conflitos federativos".



Como mostrou o Estadão, a falta do kit intubação afeta ao menos 11 Estados e, no interior de São Paulo, hospitais estão suspendendo os atendimentos. Os medicamentos garantem que o paciente seja intubado sem sentir dor e sem tentar arrancar o tubo em reação involuntária.

O QUE DETERMINOU ROSA WEBER:

Governo deverá apresentar um planejamento detalhado de ações que pretende adotar para garantir o suprimento do kit intubação. O plano deverá conter: (I) o nível atual dos estoques de medicamentos, bem como a forma e periodicidade de monitoramento dos estoques; (II) a previsão de aquisição de novos medicamentos, esclarecendo os cronogramas de execução; (III) os recursos financeiros para fazer frente às necessidades de aquisição e distribuição dos insumos, considerando o prognóstico da pandemia no território nacional; (IV) os critérios que adotará para distribuir os insumos aos entes subnacionais e às unidades hospitalares; e (V) a forma pela qual dará ampla publicidade ao planejamento e à execução das ações.