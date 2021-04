Butantan antecipará entrega de 600 mil doses da Coronavac a governo, diz Doria

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira, 28, que o Instituto Butantan irá antecipar a entrega de 600 mil doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. A entrega, antes prevista para 3 de maio, deve acontecer na próxima sexta-feira, 30.



Doria agradeceu a antecipação de entregas dos imunizantes ao trabalho dos profissionais do Instituto Butantan. "Graças ao trabalho em quatro turnos de profissionais do Butantan, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados", destacou o tucano.



Ele ressaltou que a Coronavac é responsável pela maior parte da imunização no País e que "de cada dez brasileiros, oito estão recebendo no braço a vacina do Butantan", afirmou.



O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, atribui a antecipação à necessidade de alguns Estados de aplicar a segunda dose da vacina - ressaltando não ser esse o caso do Estado de São Paulo, que já havia reservado lotes do imunizante para essa fase.



Dimas Covas também informou que espera, até o final dessa semana, uma posição do laboratório chinês Sinovac sobre a entrega de 3 mil litros do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) necessário para produção do imunizante.



"Solicitamos inclusive um aumento de 3 mil para 6 mil litros, e devemos ter essa resposta também brevemente", informou o Covas, que espera a entrega dos insumos para poder entrar "em um ritmo de produção acelerado" do imunizante.