SP registra 17 mil novos casos e 863 mortes pela covid-19 em 24h

O Estado de São Paulo registrou entre a terça-feira, 27, e esta quarta-feira, 17.013 novos casos de contaminação pela covid-19 e 863 novas mortes em razão da doença. Conforme ressaltou o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, os índices epidemiológicos no Estado apontam para uma desaceleração do avanço da doença.



Desde o início da pandemia até esta quarta-feira, 28, foram contabilizados 2.873.238 casos de contaminação pela covid-19 e 94.656 mortes pela doença no Estado.



De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), São Paulo registra queda na variação semanal - comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores - de 14,9% em novos casos.



Novos óbitos regridem 20,5% e novas internações apresentaram queda de 5,5%. Na Região Metropolitana de São Paulo, novos casos regridem 16,8%, novos óbitos, 13,9% e novas internações, 6,3%.



Imunização



Segundo dados do governo do Estado, 7,2 milhões de pessoas foram alvo da campanha de imunização contra a covid-19: 4,1 milhões receberam as duas doses e cumpriram com o cronograma vacinal e 3,1 milhões receberam apenas a primeira dose prevista e, portanto, devem retornar a um posto de saúde para receber a segunda.



Ao todo, foram aplicadas 11,3 milhões de doses, 7,2 milhões primeiras doses e 4,1 milhões segundas doses.