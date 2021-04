Explosão deixa cinco feridos em empresa de oxigênio em Fortaleza

ME

Incidente foi confirmado pela White Martins e, também, por autoridades do estado nas redes sociais (foto: Reprodução)

Uma explosão foi registrada na sede da empresa White Martins, em Fortaleza (CE), na manhã deste sábado (24). A empresa é uma das principais fornecedoras de oxigênio para os hospitais do Brasil. O incidente foi confirmado pela White Martins e, também, por autoridades do estado nas redes sociais. Cinco pessoas ficaram feridas.

De acordo com o prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira, duas pessoas tiveram ferimentos leves, como cortes superficiais e as outras três foram encaminhadas para o hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), onde realizarão exames. Apesar disso, os feridos apresentam um quadro estável.





"Com sete ambulâncias e duas motolâncias, nossos profissionais prontamente atenderam a ocorrência, garantindo com agilidade os primeiros socorros aos feridos", informou Sarto pelas redes sociais.





O prefeito de Fortaleza esteve no local para acompanhar a ocorrência e reforçou que a orientação do Corpo de Bombeiros é para que as pessoas que moram na região fiquem dentro das suas respectivas residências. Estes imóveis serão inspecionados pela Defesa Civil.





Sarto afirmou, ainda, que representantes da White Martins asseguraram que, neste momento, o abastecimento de oxigênio nas unidades hospitalares do município não será afetado.





O governador do Ceará, Camilo Santana, expressou preocupação com o fornecimento de oxigênio. "Nossa equipe da Secretaria da Saúde também acompanha a questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema de desabastecimento nos equipamentos de saúde", disse.





Pelas redes sociais, Camilo lamentou o ocorrido. "Lamento muito o fato ocorrido esta manhã, em Fortaleza, da explosão na Empresa White Martins, que faz o fornecimento de oxigênio", escreveu.