Governo de SP volta a pedir à Saúde fim de requisição do kit intubação

O governo do Estado de São Paulo voltou a pedir nesta segunda-feira (19) para que o Ministério da Saúde suspenda a requisição para medicamentos utilizados na intubação de pacientes graves acometidos pela covid-19.



Segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, "se o Estado de São Paulo não tivesse tido requisições administrativas pelo Ministério da Saúde, teríamos quantitativo suficiente tanto para o Estado quanto para o município durante período considerável". De acordo com o secretário, a aquisição dos medicamentos continua acontecendo, porém "em quantidade muito pequena e com entregas postergadas".



"Conclamamos ao Ministério da Saúde para que retire a requisição administrativa para que o Estado de São Paulo como todos os outros possam adquirir produtos de uma forma mais célere, na quantidade necessária, sem depender de comércio internacional", completou.



Para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o governo federal precisa revogar a medida do Ministério da Saúde. "Se o fizer, não só São Paulo como os demais Estados voltarão a fazer a aquisição destes medicamentos diretamente dos laboratórios", afirmou Doria. A medida foi posta em efeito em março durante pico da covid-19 em março a fim de evitar o desabastecimentos dos medicamentos.