EUA têm alta em número diário de casos, mas mortes seguem em queda

Após um período em baixa, o número de casos de coronavírus nos Estados Unidos voltou a avançar nas últimas semanas, impulsionado pelo recrudescimento da situação na região do Meio Oeste. Os registros de mortes por complicações da doença, contudo, seguem em queda, enquanto o país acelera a campanha de vacinação.



Segundo levantamento do jornal The New York Times, os EUA tiveram ontem 78.932 diagnósticos confirmados do vírus, uma alta de 8% em relação a 14 dias atrás. O volume de óbitos, por outro lado, recuou 12% na mesma base comparativa, a 940.



Desde o início da pandemia, 31,6 milhões de pessoas contraíram a covid-19 em território americano, entre as quais 566.591 morreram, de acordo com levantamento da Universidade John Hopkins. O mundo ultrapassou hoje a marca de 3 milhões de mortes pela enfermidade.



A pesquisa da instituição de ensino mostra também que, até o momento, foram aplicadas pouco mais de 202 milhões de doses de vacinas no país, com 72,8 milhões de indivíduos totalmente imunizados (incluindo a dose de reforço), o que representa 22% da população americana.



Atualmente, o quadro tem sido particularmente alarmante no Estado do Michigan, que teve ontem o segundo pior dia da crise sanitária, com 8,9 mil casos.



Na Europa, que enfrenta uma terceira onda do vírus, França reportou entre ontem e hoje 35.861 casos de covid-19 e 189 mortes. Com isso, o país segue como o que tem mais casos confirmados da doença na Europa, totalizando mais de 5 milhões.