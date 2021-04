Prefeitura de São Paulo suspende vacinação em postos drive-thru até o dia 21

Os postos drive-thru da campanha de vacinação contra a covid-19 estarão fechados temporariamente na cidade de São Paulo a partir desta quarta-feira, 14. Segundo a Prefeitura, esses postos serão reabertos quando as vacinas para a próxima faixa etária estiverem disponíveis. Pelo calendário do Estado, isso deve acontecer no próximo dia 21.



A justificativa da Secretaria Municipal da Saúde para a interrupção da vacinação nos postos drive-thru é que a procura por esses locais caiu pela metade entre segunda e terça-feira. No momento, a primeira dose do imunizante está sendo aplicada em profissionais de Educação com 47 anos ou mais e idosos de 67 anos.



As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) continuam aplicando normalmente as vacinas, assim como os Serviços de Assistência Especializada (SAE) e os Centros de Saúde. Os pacientes também podem procurar uma das AMA/UBS Integradas, que atendem inclusive aos sábados, das 7h às 19h.



Para receber a dose, a pessoa deve estar inserida em algum dos grupos prioritários atuais e apresentar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a carteira de vacinação e o Cartão SUS, se tiver. Para agilizar o atendimento, o município pede que seja realizado um cadastro no site Vacina Já, mas isso não é obrigatório.