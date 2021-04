São Paulo registra 18 mil novos casos de covid-19 e 1,28 mil novos óbitos em 24h

O Estado de São Paulo registrou, entre segunda-feira (12) e hoje, 18.397 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus e 1.282 novos óbitos pela covid-19. Desde o início da pandemia, o Estado marca 2.667.241 casos confirmados e 84.380 mortes pela doença.



Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), até segunda-feira, o Estado registrava um crescimento de 9,4% em novos casos, 21,5% em novos óbitos e uma queda de 14,9% em novas internações no comparativo semanal entre os sete últimos dias e os sete anteriores. Na região metropolitana de São Paulo, casos cresceram 3,1%, óbitos 20,4% e internações caíram 20,7%.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 85,5% no Estado e de 84,3% na região metropolitana da capital. Na tarde desta terça-feira, 13, o governador João Doria (PSDB) participa da inauguração do Hospital de Campanha Santa Cecília.