Homem é detido ao fazer funcionária da Gol de refém em Guarulhos

(foto: reprodução)

Um homem foi preso pela Polícia Federal na noite deste domingo (11/4) ao fazer uma funcionária da Gol de refém no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com imagens transmitidas ao vivo pelas redes sociais por passageiros, o agressor estava portando uma faca e exigia ade policiais que atuam no terminal e o envio das imagens à imprensa.