Mãe e filho são atropelados por moto no Distrito Federal

(foto: CBMDF/Divulgação) atropelada, na manhã deste domingo (11/4), em Ceilândia, no Distrito Federal. Ela e o filho, 4 anos, foram atingidos por uma moto Honda CB 300 vermelha, conduzida pelo motociclista identificado apenas como Phelipe, 29. A criança foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Uma mulher se 21 anos morreu após ser, na manhã deste domingo (11/4), em Ceilândia, no Distrito Federal. Ela e o filho, 4 anos, foram atingidos por uma moto Honda CB 300 vermelha, conduzida pelo motociclista identificado apenas como Phelipe, 29. A criança foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).









De acordo com a corporação, o condutor da moto, Phelipe, não sofreu ferimentos no acidente. Ele permaneceu no local para acompanhar o atendimento. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) assumiu a ocorrência e a Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para o local.