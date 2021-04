Blitze flagra 392 pontos de aglomeração no Estado de SP e fecha bingo

No momento mais grave da pandemia de covid-19 no País, o Comitê de Blitze de São Paulo flagrou 392 pontos de aglomeração no Estado entre sexta-feira e a madrugada deste sábado, de acordo com a assessoria do governo. Contando a capital, litoral e interior, 114 pessoas foram presas. No município de São Paulo, um bingo com 100 pessoas foi fechado no bairro de Santa Cecília.



O Comitê de Blitze reúne agentes da Vigilância Sanitária, Procon e das Polícias Civil e Militar. Em São Paulo, profissionais da Guarda Civil Metropolitana e da Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) também participam da iniciativa. Entre ontem e hoje, mais de 114 pessoas foram presas por desrespeitarem as medidas sanitárias que visam conter o novo coronavírus.



Além do bingo em Santa Cecília, que também não tinha saídas de emergência exigidas pela lei, a Vigilância paulistana autuou uma festa clandestina em Guaianazes, um bar e uma lanchonete na Aclimação e uma tabacaria na Água Branca. Três estabelecimentos foram fechados.