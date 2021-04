OMS: relação entre AstraZeneca e coágulos é 'plausível, mas ainda não confirmada'

A Organização Mundial de Saúde (OMS) avaliou que os efeitos adversos da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca são "muito raros", quando observada a escala de sua utilização. Com as informações atuais, o subcomitê designado para a análise da questão avaliou que a relação entre a aplicação das doses e a formação de coágulos é "plausível, mas ainda não confirmada". Em comunicado, a OMS afirmou que continuará avaliando o tema, e que na próxima semana providenciará eventuais recomendações.



"As vacinas, como todos os medicamentos, podem ter efeitos colaterais. A administração é baseada em uma análise de risco versus benefício", conclui a declaração. Segundo a OMS, em vacinações massivas, é normal que efeitos adversos ocorram seguindo as aplicações das doses.