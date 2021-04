Câmara aprova urgência de projeto sobre venda de vacina para empresas

Por 316 votos a favor e 116 contra, deputados aprovaram um requerimento de "urgência urgentíssima" para o projeto que libera a compra de vacinas contra covid-19 por empresas. A relatora do projeto, Celina Leão (PP-DF), está lendo a nova versão do seu relatório do projeto de lei, que deve ser votado na sequência.



A oposição é contra a proposta e deve obstruir.