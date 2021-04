Vacinas e demonstração de compromisso com meio ambiente são desafios, diz Freitas

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, listou nesta terça-feira (6) como desafios para o País a aceleração do programa de vacinação, e a demonstração ao resto do mundo que o Brasil tem compromisso com a solvência e com a pauta ambiental. Numa semana simbólica para a pasta, que vai repassar à iniciativa privada 28 ativos em três dias, Freitas participou de evento promovido pelo Bradesco e demonstrou confiança no sucesso dos leilões.



"Temos desafios pela frente, que é a aceleração da vacinação, para que a mobilidade das pessoas seja retomada, e com isso a atividade econômica também possa voltar com força. Acreditamos que isso deve acontecer no segundo semestre", afirmou o ministro.



Freitas voltou a dizer que o governo está comprometido com a manutenção dos pilares fiscais, ferramentas que, na visão do ministro, tornaram o País atrativo para o investimento estrangeiro. A pauta ambiental, igualmente cobrada em nível internacional do Brasil, também foi citada pelo ministro, segundo o qual o País é capaz de aliar a provisão da infraestrutura com o desenvolvimento sustentável. "Queremos estruturar projetos que sejam aptos à obtenção de selos verdes, até para mitigar riscos de imagens que investidores muitas vezes percebem", disse.



Como exemplo de projeto que busca conciliar questões ambientais, o ministro destacou a Ferrogrão, projetada para cortar os Estados do Mato Grosso e do Pará, entre os municípios de Sinop e Itaituba. Ele lembrou, por exemplo, que a modelagem da ferrovia prevê a limitação do transporte de combustível fóssil, "fundamental para a obtenção do selo verde", comentou.