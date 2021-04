Ministro da Saúde que adaptar fábricas de vacina animal

Criticado pelo ritmo lento de vacinação contra a covid-19, o governo federal avalia a possibilidade de usar fábricas de vacinas para animais na produção de imunizantes contra o novo coronavírus. A informação foi dada no sábado, 3, pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, após reunião com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom.



Para o ministro, o uso de fábricas de produtos para animais pode contribuir para que o Brasil não só amplie a capacidade de vacinação própria, mas também futuramente ofereça doses a outros países. Segundo ele, na reunião também foram discutidas medidas que possam assegurar mais vacinas para os próximos três meses.



Após reduzir previsões anteriores, Queiroga afirmou que o País tem asseguradas 30 milhões de doses para abril, o que, segundo ele, permite ao governo continuar aplicando neste mês a marca de 1 milhão de doses ao dia. "Primeiro objetivo é em abril conseguir permanecer todos os dias com um milhão de doses", afirmou. Essa marca, porém, só foi atingida uma vez - na última quinta-feira, 1º.



O ministro também comentou que o Brasil tem "negociado fortemente" com a embaixada da China sobre a ampliação de disponibilidade do Insumo Farmacêutica Ativo (IFA), principal componente das vacinas.

A estratégia de adaptar a indústria de produtos de saúde animal foi vista positivamente pela Anvisa, que disse não se opor à medida. Essa indústria possui três plantas com nível de biossegurança máxima. Segundo o vice-presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal (Sindan), Emílio Salani, há capacidade suficiente para atender a demanda de vacinação em todo o País.