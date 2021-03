Incêndio atinge sede do jornal Folha de S. Paulo

Umatinge a sede do, no bairro, na capital. Pelas redes sociais, moradores da região fazem relatos e postam vídeos.

Ainda não se sabe as razões do incêndio, mas o Corpo de Bombeiros está no local. Segundo a coorporação, o foco de incêndio já foi controlado.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou em um prédio vizinho.





As primeiras informações são de que não há feridos. A maioria dos jornais está com pessoal em esquema remoto, devido à pandemia de COVID-19. Não havia muitas pessoas no local.Nas redes sociais, funcionários do jornal afirmaram que o incidente aconteceu no subsolo do prédio, causando muita fumaça e acionado alarmes de incêndio.Matéria em atualização