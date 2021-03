'Edith Piá': Moro erra nome de cantora francesa e vira piada na internet

Sérgio Moro cita música de cantora francesa Edith Piaf mas confunde a pronúncia do sobrenome (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) Moro, virou meme nas redes sociais, na noite dessa segunda-feira (29/03), ao cometer um erro quando citou o nome da cantora francesa Édith Piaf em uma entrevista. O advogado pronunciou 'Piá' e expressa incorretamente o nome da música 'je ne regrette rien'. Os internautas não perdoaram as falhas. O ex-ministro da Justiça, Sérgio, virou meme nas redes sociais, na noite dessa segunda-feira (29/03), ao cometer um erro quando citou o nome da cantora francesa Édithem uma entrevista. O advogado pronunciou '' e expressa incorretamente o nome da música 'je ne regrette rien'. Os internautas não perdoaram as falhas.

A música da francesa falada corretamente seria 'je ne regrette rien', mas Sérgio Moro desliza mais uma vez e pronuncia 'je ne me regrette rien'.

E o Moro que pediu pra tocar aquela famosa música da célebre cantora curitibana, a EDITH PIÁ? pic.twitter.com/ehbIzybAoF %u2014 Jeff Nascimento (em %uD83C%uDFE0) (@jnascim) March 30, 2021





Diversos usuários comentaram a declaração, ironizando a gafe do ex-ministro. A repercussão foi tanta que o nome ‘Edith Piá’ ficou em segundo lugar nos trending topics do Twitter.

Édith Piaf: cantora francesa

- música de salão e de estilo %u201Cchanson%u201D;

- canto dramático que expressava os momentos trágicos de sua vida.



Edith Piá: zagueira do XV de Maringá

- jogo duro e entradas maldosas;

- combinava resultados com juízes suspeitos. %u2014 Leonel Bizu (@leonelbizu) March 30, 2021

Já está disponível nas plataformas digitais a música dessa cantora Edith Piá??? %uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02 %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) March 30, 2021

Edith Piá é francesa ou gaúcha? %u2014 João Marcos Braga (@joaomarcosbraga) March 30, 2021

Queria falar só coisa séria hoje, mas não tenho como não compartilhar o mentiroso do Moro querendo pagar de intelectual, apelando pra Edith PIÁ. pic.twitter.com/wJoZH83aWb %u2014 Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) March 30, 2021







Já conhecido nas mídias pelas imitações de figuras políticas brasileiras, o humorista Marcelo Adnet também entrou na brincadeira e publicou um vídeo satirizando a fala de Moro.





"Você vê um momento de segurança jurídica que o Brasil está passando, de tranquilidade total, e nesse momento eu cito Edith Piá, aqui no Paraná é Piá mesmo, no momento que ela cantou Ne Me Quite Quack", zombou Adnet.