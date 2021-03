Rodrigo Otávio da Cruz é nomeado Secretário Executivo do Ministério da Saúde

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Marcelo Queiroga nomearam o engenheiro Rodrigo Otávio Moreira da Cruz para exercer o cargo de secretário executivo do Ministério da Saúde. A decisão, antecipada pelo Estadão/Broadcast na semana passada, está formalizada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 30.



Rodrigo Otávio da Cruz assume o posto no lugar do coronel Élcio Franco, que estava na função desde junho de 2020 e foi exonerado na última sexta-feira.



A escolha de Cruz para ser o número dois da Saúde é uma tentativa de aumentar os quadros técnicos e melhorar a gestão do ministério, principalmente relacionada à logística de distribuição de vacinas. O nome de Cruz foi indicado a Queiroga pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Aos 39 anos, ele era até então secretário executivo adjunto da pasta de Freitas e foi responsável por operações como o transporte de máscaras da China e o transporte de medicamentos.