Prefeito de Guararapes, no interior de São Paulo, morre de covid-19

O prefeito de Guararapes, Tarek Dargham (PTB), de 68 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 29, em decorrência da covid-19. A prefeitura da cidade do interior de São Paulo decretou luto oficial por três dias. Tarek estava internado desde o dia 10 de março na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Beneficência Portuguesa, na capital. Ele deixou esposa, três filhos e quatro netos. Tarek estava no segundo mandato consecutivo, após sua reeleição em 2020.



O prefeito em exercício, Alex Arruda, do mesmo partido, divulgou nota comunicando a morte do titular do cargo. "É com uma dor imensa no coração que a prefeitura de Guararapes comunica o falecimento do prefeito Tarek Dargham. Nesta hora difícil devemos encontrar conforto na nossa fé e pedir a Deus que o acolha e que dê o merecido descanso eterno. Combateu o bom combate! Ficará sempre e na nossa memória", postou na página oficial do município.



No dia 28 de dezembro, morreu o prefeito de Mairiporã, Antonio Shigueyuki Aiacida (PSD), de 71 anos. No dia 14 do mesmo mês foi registrado o óbito do prefeito de Pardinho, Benedito da Rocha Camargo Junior (PSDB), quando estava em seu quarto mandato. No dia anterior, a covid-19 vitimou o prefeito de Santa Clara d’Oeste, Wair Jacinto Zapelão (PSDB). Em junho passado, morreram com a doença os prefeitos de Santo Antônio de Aracanguá, Rodrigo Santana Rodrigues (DEM), e de Borebi, Antônio Carlos Vaca (PSDB).