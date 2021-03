Vacinas da Pfizer e Moderna são altamente efetivas, aponta estudo do CDC

As vacinas contra a covid-19 da Moderna e da Pfizer/BioNTech são altamente efetivas na prevenção de infecções tendo em vista o mundo real, afirmou o Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.



Em estudo publicado nesta segunda-feira, 29, o CDC aponta efetividade de 90% após 14 dias da aplicação da segunda dose na imunização, e 80% após passados 14 dias da aplicação da primeira injeção. A conclusão é de que as vacinas são recomendáveis para todas as pessoas elegíveis, segundo o comunicado.



O estudo levou em conta quase 4 mil profissionais essenciais que foram testados para a covid-19 após serem imunizados nos EUA. No entanto, ainda há "incerteza" sobre o tempo necessário para o desenvolvimento da imunidade após a vacinação, o que o CDC aponta que seguirá sendo investigado.