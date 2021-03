Brasil registra 1.656 mortes por covid-19 em 24h, totalizando 312.206

O Brasil registrou 1.656 mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados atualizados do Ministério da Saúde, divulgados na noite deste domingo, 28. Com isso, o número total de óbitos pela doença no País chega a 312.206



No mesmo intervalo, o País contabilizou 44.326 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Agora, são ao todo 12.534.688 de casos confirmados da doença no Brasil.