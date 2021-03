Ministério da Saúde: Brasil registra 3.438 mortes por COVID-19 em 24 horas

O Brasil registrou 3.438 mortes em decorrência da COVID-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados atualizados do Ministério da Saúde, divulgados na noite deste sábado (27/3).

Este foi o maior número de óbitos divulgado pela pasta num sábado desde o início da pandemia. O recorde segue sendo de sexta-feira (26/3), com morte de 3.650 pessoas em um único dia.

Com isso, o número total de óbitos pela doença no país chegou a 310.550. No mesmo intervalo, o país contabilizou 85.948 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus.

O país tem, no total, 12.490.362 casos confirmados da doença.