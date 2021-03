Espírito Santo decreta suspensão de transporte interestadual e ferroviário

Transporte coletivo metropolitano, interestadual e ferroviário no Espírito Santo ficará suspenso (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Em medida restritiva para conter o avanço do coronavírus, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou a suspensão do transporte coletivo metropolitano, interestadual e ferroviário no estado. A paralisação será de 28 de março (próxima segunda-feira) a 4 de abril (domingo de Páscoa).





A decisão de Casagrande afeta viagens de Minas Gerais e outros estados ao Espírito Santo. Passageiros com bilhetes comprados de trem ou ônibus terão de remarcar ou cancelar as viagens com as empresas de transporte.





O Espírito Santo adotará lockdown a partir deste domingo (28/3). O fechamento vai até o dia 4 de abril. Com as novas medidas, as praias do estado também ficarão fechadas.





Durante o período, o transporte de trabalhadores dos serviços essenciais deverá ser organizado pelas empresas.





Os principais motivos para as restrições são os altos números de internações e mortes por COVID-19 no estado, além de lotação de leitos em hospitais.





Até esta sexta-feira, o Espírito Santo registrou 7.221 mortes por COVID-19 e 370.338 casos confirmados da doença. Nas últimas 24 horas, foram 60 óbitos e 1.726 infectados.