SP vê desaceleração nas internações; medidas podem ter ajudado, diz secretário

O secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, comunicou a redução no aporte de novas internações no Estado de São Paulo, de cerca de 300 por dia para 125 nesta quarta-feira, 24. Segundo afirmou, a diminuição pode ser devida às medidas emergenciais tomadas pelo governo estadual.



No momento, o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 92,3% no Estado e de 91,7% na Região Metropolitana de São Paulo.



De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o Estado registra oscilação positiva na variação semanal - comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores - de 15,5% em novos casos.



Novos óbitos regridem 32,8% e novas internações apresentaram alta de 17,2%.



Na Região Metropolitana de São Paulo, novos casos avançam 13,3%, novos óbitos, 36,5% e novas internações, 15,8%.