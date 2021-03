Nas últimas 24 horas foram 2.815 mortes por COVID-19 no país (foto: Pixabay)

registrou 2.815 novasem decorrência danas últimas 24 horas. Os números foram atualizados nesta sexta-feira (19/3) pelo Ministério da Saúde e, com isso, chega a 290.314 o número total de óbitos em razão da





Do total de vidas perdidas contabilizadas no período, 1.031 foram na região Sudeste; 793 no Sul; 519 no Nordeste; 306 no Centro-Oeste; e 166 no Norte.



De ontem para hoje, foi registrado novo recorde diário de casos, 90.570, levando o total de notificações da doença no País para 11.871.390.