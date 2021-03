Doria critica burocracia da Anvisa sobre soro contra covid-19 do Butantan

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a burocracia da Agência Nacional de VIgilância Sanitária (Anvisa) é uma "má notícia" para os pacientes acometidos pela covid-19 e que poderiam ser ajudados pelo soro anticovid desenvolvido pelo Instituto Butantan. Segundo o governador, "falta senso de urgência".



Pelo Twitter, Doria afirmou que "para piorar, o Ministério da Saúde mandou uma comitiva para Israel para conhecer o soro produzido por lá". "Por que ignorar o que pode ser produzido no Brasil?", argumentou o tucano.



Segundo informou o governo do Estado, o soro é produzido a partir do plasma doado por pessoas que já se recuperaram da covid-19 e deve ser usado até 72 horas após os primeiros sintomas, evitando que quadros mais graves da doença se desenvolvam. Entre os hospitais que oferecem o tratamento em fase de testes estão os Hospitais Israelita Albert Einstein e o Sírio-Libanês, ambos da capital paulista.