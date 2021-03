Especialistas: imunidade no Brasil só deve ser alcançada em janeiro de 2022

Especialistas acreditam que caso o país continue no ritmo lento de vacinação, só vai alcançar a imunidade coletiva em janeiro de 2022 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) pandemia no Brasil, menos de 5% dos grupos prioritários da população foram vacinados, de acordo com o imunidade coletiva da doença ainda é desconhecida, mas segundo o fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gonzalo Vecina, caso o país continue no ritmo lento de vacinação, só alcançará esse feito em janeiro de 2022. Após um ano da chegada dano Brasil, menos dedos grupos prioritários da população foram vacinados, de acordo com o Coronavirusbot , que compila informações das secretarias estaduais de saúde. A porcentagem correta para se atingir ada doença ainda é desconhecida, mas segundo o fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gonzalo Vecina, caso o país continue no ritmo lento de, só alcançará esse feito em





Para discutir o assunto, a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) promoveu um evento com o tema "Vacinação: cenários e perspectivas". O debate completo pode ser visto no canal da associação no Youtube.





O evento online contou com a participação de Vecina; Paulo Chapchap, conselheiro da Anahp e diretor geral do Hospital Sírio-Libanês; Sidney Klajner, presidente do Hospital Israelita Albert Einstein; e Miguel Giudicissi Filho, diretor médico científico da União Química Farmacêutica Nacional S/A; e a moderação de Ary Ribeiro, editor do Observatório Anahp e CEO do Hospital Infantil Sabará.





Imunidade coletiva e compra de doses





De acordo com Vecina, que também é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, se os imunizantes das farmacêuticas Janssen e Pfizer, que estão em negociação com o governo federal, também forem autorizados, ao lado das vacinas já aprovadas do Butantan e da Fiocruz, há chances de o país obter em torno de 100 milhões de doses rapidamente.





"Isto permitiria que a imunidade de rebanho fosse alcançada em setembro ou outubro deste ano, o que é um grande avanço", explicou. O especialista disse que o país é referência no assunto e, atualmente, é o maior produtor mundial de vacina contra a febre amarela, por exemplo.





"O Brasil perdeu um pouco da capacidade de produção no decorrer dos anos, mas ainda conta com instituições importantes, como Butantan e Fiocruz que, a meu ver, salvaram o país com as vacinas contra a COVID-19", opinou.









Medidas de segurança para conter a disseminação

Para Chapchap, as medidas de segurança, como usar máscara, manter o distanciamento social e higienizar as mãos, são a base para o controle da disseminação da doença. Ele afirmou que, como um dos líderes da área da saúde, às vezes, fica frustrado pela incapacidade de mobilizar a população em prol de um comportamento responsável.





"As pessoas ainda não conseguiram entender a importância dessas premissas. Não se trata de uma construção de robô para andar em Marte e sim de medidas básicas. Não conseguimos nos conectar com o cérebro das pessoas, para que elas mudem o comportamento e, assim, não morram e não matem outras pessoas".





Ainda segundo ele, se o Brasil aceitar os riscos e investir corretamente em ciência e tecnologia, terá capacidade de desenvolver vacinas e de ser tão admirado nesse quesito quanto outros países. "É preciso olhar para isso com atenção, uma vez que esta não será a nossa última pandemia e já sabemos o efeito econômico e social gigantesco que ela pode causar. Claro que há instituições analisando o cenário com muita seriedade, mas é preciso persistir nesse ponto, após os efeitos catastróficos da pandemia", reforçou.





Falta de investimento em pesquisa, equipamentos e insumos





Klajner, relembrou que o enfrentamento da pandemia mostrou a falta de investimento do país na parte de pesquisa, equipamentos e insumos. Além disso, no momento da escassez, a mobilização aconteceu no âmbito público e privado, por meio de parcerias e diversas iniciativas.





"O setor privado tem capacidade de ajudar, não apenas no sentido de ser facilitador da compra de vacinas, mas, principalmente, em toda a estrutura para imunização: gestão, capilaridade, capacidade logística, produção de insumos e estabelecimento de modelos de decisões ágeis. Estamos falando do setor particular como uma via que pode agregar no programa de vacinação, assim como fez na distribuição de testes no começo da pandemia, ajudando no plano nacional de uma forma a torná-lo um sistema único de imunização", ressaltou.





O especialista também acredita que o Brasil é um grande exemplo em vacinação e que poderia utilizar experiências anteriores para uma melhor atuação durante a pandemia de COVID-19. "Precisamos lembrar que a vacinação de cerca de 90 milhões de pessoas em três meses aconteceu no ano de 2010 no Brasil, um ano após o começo da epidemia de H1N1. Poderiam ter utilizado essa capacidade contra a pandemia de COVID-19", disse.





Já Miguel Giudicissi Filho destacou que cerca de duas mil pessoas estão morrendo por dia pela doença. Porém, se o país tivesse vacinado metade da população, estaria evitando mil dessas mortes por dia.





Ele também falou sobre a União Química, responsável pela produção da vacina russa, Sputnik V, no Brasil. "A fábrica que será responsável pela futura produção fica em Brasília e está no aguardo de dois biorreatores de 500 litros que devem chegar até o começo de maio. A Rússia já realizou estudos de fase 3 com 40 mil voluntários e publicará o resultado até o final de março. Inclusive, já publicou duas pesquisas robustas sobre a vacina, com 10 mil e com 20 mil voluntários.”

Não-vacinação no país





Klajner finalizou dizendo que seguirá trabalhando e sendo otimista, apesar da situação. "Acredito que, a partir do segundo semestre, o cenário pode mudar, visto que alguns laboratórios estão com vacinas em fase de testes e podemos ter uma melhora na escassez de imunizantes.”





Miguel Giudicissi Filho reforçou que a COVID-19 é só a ponta do iceberg.





"Temos um problema grave e muito sério de não-vacinação no país, do aumento de casos de febre amarela e da época de gripe que deve chegar logo. As pessoas precisam entender que o imunizante é a principal solução para interromper a pandemia, além das recomendações sanitárias. Já vimos muitas pandemias serem combatidas com as vacinas e, com certeza, teremos muitas outras epidemias nos assustando. Mais do que nunca, a informação e a ciência são os melhores remédios para combatê-las", finalizou.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira