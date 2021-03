Governo de SP anuncia vacinação para pessoas de 70 e 71 anos a partir de 29/3

O governo de São Paulo anunciou que a partir do dia 29 de março terá início a vacinação contra a covid-19 de idosos com 70 e 71 anos de idade. A previsão é de que o grupo inclua cerca de 600 mil pessoas. Nesta segunda-feira (15) teve início a imunização dos idosos de 75 e 76 anos, cerca de 420 mil pessoas, e para a próxima segunda-feira (22) está prevista a vacinação dos idosos com 72, 73 e 74 anos, aproximadamente 730 mil. Para o pré-agendamento é preciso cadastro pela plataforma (vacinaja.sp.gov.br) da campanha.