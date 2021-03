Anvisa dará registro a remdesivir, 1º medicamento no tratamento contra covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta sexta-feira (12) o registro do primeiro medicamento que terá em bula a recomendação para o tratamento da covid-19, o antiviral remdesivir. De acordo com o gerente-geral de Medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, apesar de haver muita discussão sobre o uso do medicamento, a decisão foi tomada com base em "qualidade, segurança e eficácia". O medicamento aprovado é indicado em casos mais graves da doença, nos quais os pacientes se encontram hospitalizados e entubados.