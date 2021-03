Pacheco: segundo Pazuello, amanhã se estabelece acordo e contrato com Pfizer

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse nesta quarta-feira, 10, que, segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já nesta quinta-feira, 11, será estabelecido o acordo e o contrato com a Pfizer para aquisição de vacinas contra a covid-19. Pacheco falou sobre o assunto ao final da sessão plenária desta quarta-feira (10).



"Segundo me foi informado pelo ministro Pazuello, já amanhã se estabelece o acordo e o contrato com a Pfizer", afirmou Pacheco, que participou no Planalto da cerimônia de sanção do projeto de sua autoria que autoriza o setor privado a comprar doses da vacina e também estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem assumir os riscos referentes a eventos adversos pós-vacinação.



"O que é algo muito significativo (o contrato com a Pfizer) em razão do projeto, que permite a assunção de riscos por parte da União", disse Pacheco.



Na semana passada, o Ministério da Saúde informou que acertou a compra de 99 milhões de doses da vacina da Pfizer. O anúncio ocorreu após o Congresso finalizar a votação do projeto de Pacheco, já que é uma exigência da Pfizer que a União possa assumir as responsabilidades por eventuais efeitos adversos de vacinas da covid-19 - o que era rejeitado principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro.



Pacheco ainda informou que chegou às suas mãos nesta noite a resposta de Pazuello sobre o cronograma de vacinação contra a covid-19, cobrado em ofício pelo presidente do Senado e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ainda ontem.