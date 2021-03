Mulher morre depois de sofrer acidente e lesão na coluna em academia no ES

(foto: Reprodução)

Uma mulher de 47 anos morreu, no último sábado (06/03), depois de sofrer umem uma academia, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ao realizar um dos exercícios, Duda Vervloet bateu a cabeça no chão e lesionou a coluna. A mulher passou por uma cirurgia e ficou internada por 17 dias na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Unimed no bairro Colina. Duda era dona de casa e ajudava as duas filhas no salão de beleza da família, localizado no bairro Juparanã.