Defesa: HFA contratou contêiner para separar corpos com doenças contagiosas

(foto: ED ALVES/CB/D.A PRESS) O Hospital das Forças Armadas (HFA), que está com 90% de ocupação na sua Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) , contratou um contêiner para estocar corpos de pessoas mortas pela COVID-19 porque a legislação determina que cadáveres com doenças contagiosas, como a COVID-19, fiquem acondicionados em separado.









” O Ministério da Defesa informa, por meio do Hospital das Forças Armadas (HFA), que a taxa de ocupação atual é de 90% na UTI. O HFA é um hospital de referência no tratamento do Coronavírus e tem participado ativamente do tratamento da COVID-19 nos níveis ambulatorial e de pronto atendimento. As internações são no nível enfermaria e UTI.





No que se refere ao necrotério, o serviço de anatomia patológica, construído para atender as demandas da década de 1970, é pequeno e já necessitava de reforma e ampliação desde 2015. Assim, desde setembro de 2020, foi contratado um container frigorífico para assegurar tratamento condizente à demanda. A locação do contêiner permite atender a legislação, que determina que os corpos de doenças infectocontagiosas sejam acondicionados em separado e com refrigeração adequada.”





A COVID-19 está fora de controle em todo o Distrito Federal. Tanto os hospitais da rede pública quanto os privados trabalham com quase 100% de lotação nas UTIs. O DF contabilizou 12 mortes pela COVID-19 nas últimas 24 horas, totalizando 4.962 vidas perdidas. Foram registrados, também em 24 horas, 874 novos casos, que somam 306.251.





A gravidade da situação deixou até os militares mais radicais, apoiadores incondicionais do presidente Jair Bolsonaro, assustados. Em grupos de mensagens, admitem que a situação é dramática. No HFA, o colapso pode ocorrer a qualquer momento se nada for feito urgentemente para conter a disseminação do novo coronavírus.