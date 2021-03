SP começará vacinação de idosos com 75 e 76 anos a partir do dia 15, afirma Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (8) que a partir da próxima segunda, dia 15 de março, terá início no Estado a vacinação contra a covid-19 dos idosos com idade de 75 a 76 anos. O grupo inclui cerca de 420 mil pessoas.



Durante entrevista coletiva nesta segunda, o governador reforçou que os locais de aplicação do imunizante em sistema drive-thru funcionarão normalmente entre 8h e 17h e pediu para que os cidadãos evitem chegar muito cedo e a formação de filas. Doria também cobrou para que seja feito o pré-cadastro nas plataformas de registro para a vacina.



Segundo o vacinômetro, no Estado de São Paulo já foram aplicadas 3,2 milhões vacinas: 2.450.584 como primeiras doses e 845.821 de segundas doses.



Repasses



O governador tucano afirmou também que nesta segunda-feira o Instituto Butantan faz nova entrega de doses da vacina contra o novo coronavírus para o Ministério da Saúde. Serão repassadas 1,7 milhão de doses da vacina em adição às 16,1 milhões já entregues.