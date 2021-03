Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil chega a 8,1 milhões

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, dia 6, a 8.135.403, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 3,84% da população total. Nas últimas 24 horas, 194.230 pessoas receberam a primeira dose do imunizante.



Entre os 8,1 milhões vacinados, 2.686.585 receberam a segunda dose da vacina. O porcentagem da população que já recebeu a vacinação completa com as duas doses é de 1,27%. Nas últimas 24 horas, 75.514 receberam o reforço do imunizante, segundo dados fornecidos por 20 Estados.



O maior número de vacinados está em São Paulo (2,4 milhões), seguido por Minas (633 mil) e Rio (607 mil), Estados que lideram as estatísticas absolutas. Já o Estado que mais vacinou em termos proporcionais à população foi o Amazonas, com 6,93% dos habitantes imunizados. Pará foi onde menos se vacinou proporcionalmente: 1,98%.