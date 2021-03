Caixa sorteia dezenas da Mega-Sena e de outras loterias neste sábado (6/3)

Loterais foram sorteadas no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê (foto: Divulgação/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (6/3) as seis dezenas da Mega-Sena e de outras loterias. Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A seguir, veja as dezenas, o concurso e os prêmios correspondentes.









Mega-Sena





Concurso: 2.350

Prêmio de R$ 21.838.152,52

Dezenas

25 – 28 – 29 – 34 – 41 – 45





Quina

Concurso: 5.508

Prêmio de R$ 3.519.062,08

Dezenas

20 – 29 – 42 – 58 – 71.





Lotofácil

Concurso: 2.174

Prêmio de R$ 3,5 milhões

Dezenas

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 11 – 13- 14 – 15 – 16 – 21 – 24 – 25





Dupla Sena

Concurso: 2.204

Prêmios de R$ 1.146.301,45 e R$ 52.980,45

Dezenas

Primeiro sorteio: 12 – 22 – 34 – 46 – 47 – 49

Segundo sorteio: 21 – 24 – 34 – 35 – 39 – 48





Timemania

Concurso: 1.609

Prêmio de R$ 3,2 milhões

Dezenas

08 – 20 – 33 – 46 – 58 – 63 – 77





Time do coração: São Raimundo-AM





Dia de Sorte

Concurso: 427

Prêmio de R$ 7 mil

Dezenas

02 – 05 – 09 – 10 – 11 – 13 – 24





Mês da sorte: Julho