Do restaurante ao aplicativo: famílias passam a consumir mais por delivery

A população não está indo a restaurantes com a mesma frequência (foto: Reprodução/Pixabay)

Idas ao restaurante se tornaram plano B desde o início da pandemia e deram lugar, assim, para os pedidos de comida por aplicativo. Os gastos dos brasileiros com delivery cresceram 149% em 2020, segundo a Mobills – startup de gestão de finanças pessoais. O levantamento foi feito com base em três aplicativos: Rappi, Ifood e Uber Eats.





A pesquisa Shopping During the Pandemic revelou, também, que 67% da população não está indo a restaurantes com a mesma frequência de antes.

Portanto, diante dos impactos causados em todos os setores, o método de “salvamento” encontrado foi o delivery, que possibilita o funcionamento dos restaurantes mesmo com as portas fechadas. Porém, a confiança dos clientes foi sendo conquistada aos poucos, já que muitos tinham receio da comida não ter o mesmo sabor e aparência. Agora, até comidas especiais são pedidas por aplicativo.





A expectativa é que o delivery cresça entre as famílias e que proporcione experiências próximas a de estar em um restaurante. Se as famílias continuarem com este hábito, a preferência entre ficar em casa ou ir ao restaurante pode ser alterada.