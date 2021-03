SP entregará em março 21 milhões de vacinas do Butantan para a Saúde, diz Doria

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o Butantan deve entregar até o fim do mês de março 21 milhões de doses da vacina produzida pelo instituto contra a covid-19, a Coronavac. Até o fim de abril está previsto o repasse ao Ministério da Saúde de 46 milhões de doses previstas no primeiro contrato assinado entre o Butantan e a pasta.



Segundo o governador de São Paulo, o Butantan passou a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana a fim de agilizar a produção e envase das vacinas. Conforme Doria, para esta quinta-feira (4) está prevista a chegada ao País de novo lote com 8 mil litros de insumos - o equivalente a 14 milhões de doses - para a produção de vacinas.



Doria apresenta nesta segunda-feira, dia 1º, informações sobre o combate ao coronavírus no Estado de São Paulo. A entrevista tem participação de secretários e especialistas que vão passar detalhes sobre o combate à covid-19.